Военные передали боевикам найденные в Луганской области тела россиян

В Луганской области украинские военнослужащие передали останки двух погибших выходцев из Российской Федерации, возможно участников незаконных вооруженных формирований.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, тела были найдены в 2017 году во время поисковых работ в районе поселка Теплого Станично-Луганского района. В общем захоронении находилось шесть тел.

"По результатам ДНК-анализа, проведенного органами судебно-медицинской экспертизы, были идентифицированы четыре человека. Двое из идентифицированных, выходцы Луганской области, были переданы противоположной стороне в январе, другие два - из Российской Федерации, переданы сегодня. Идентификация останков еще двух продолжается", - говорится в заявлении штаба АТО.

Согласно сообщению, передача тел погибших состоялась в рамках гуманитарного проекта Эвакуация 200. Тела были переданы членам Союза ветеранов Афганистана Луганской области, которые сотрудничают в рамках этого проекта.

Напомним, что 6 января украинские военные в рамках проекта Эвакуация 200 передали тела погибших, вероятно представителей незаконных вооруженных формирований. Тела нашли вблизи города Счастье. По заключению экспертов, ориентировочное время смерти - 2014-2015 годы.