Украинские военные отбросили оккупантов в Изюме и Мариуполе 14 марта, 11:41 Цей матеріал також доступний українською ВСУ удалось отбросить оккупантов в Изюме и Мариуполе (Фото:Генштаб)

Украинским военным удалось отбросить оккупантов в Изюме и Мариуполе. Также бойцы ВСУ совершают контратаки.



Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

«В Мариуполе вчера удалось в одном из локальных боев немного отбросить россиян и разбить несколько единиц техники. И под Изюмом удалось осуществить небольшое контрнаступление и отбросить россиян. Ведь Изюм — это одно из ключевых направлений российской армии, потому что это дорога на Донбасс», — отметил он.



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