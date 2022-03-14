Украинские военные отбросили оккупантов в Изюме и Мариуполе

14 марта, 11:41
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ВСУ удалось отбросить оккупантов в Изюме и Мариуполе (Фото:Генштаб)

ВСУ удалось отбросить оккупантов в Изюме и Мариуполе (Фото:Генштаб)

Украинским военным удалось отбросить оккупантов в Изюме и Мариуполе. Также бойцы ВСУ совершают контратаки.

Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

«В Мариуполе вчера удалось в одном из локальных боев немного отбросить россиян и разбить несколько единиц техники. И под Изюмом удалось осуществить небольшое контрнаступление и отбросить россиян. Ведь Изюм — это одно из ключевых направлений российской армии, потому что это дорога на Донбасс», — отметил он.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Изюм Война России против Украины

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