Украинские военные освободили три села в Херсонской области 6 апреля, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные освободили от оккупантов три населенных пункта в Херсонской области (Фото:Генштаб)

В результате наступательных действий Вооруженных сил Украины в Херсонской области восстановили контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка.

Об этом сообщает Генштаб.

В районе населенного пункта Александровка бои продолжаются.

На Южнобугском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности и принимает меры по инженерному оборудованию позиций.

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Продолжает террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсонской области.



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