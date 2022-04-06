Украинские военные освободили три села в Херсонской области

6 апреля, 08:00
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Украинские военные освободили от оккупантов три населенных пункта в Херсонской области (Фото:Генштаб)

Украинские военные освободили от оккупантов три населенных пункта в Херсонской области (Фото:Генштаб)

В результате наступательных действий Вооруженных сил Украины в Херсонской области восстановили контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка.

Об этом сообщает Генштаб.

В районе населенного пункта Александровка бои продолжаются.

На Южнобугском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности и принимает меры по инженерному оборудованию позиций.

Видео дня

Продолжает террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсонской области.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсонская область Война России против Украины

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