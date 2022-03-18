Украинские военные остановили продвижение двух российских полков — Генштаб 18 марта, 08:04 Цей матеріал також доступний українською ВСУ остановили продвижение двух российских полков в Украине (Фото:Генштаб)

Вооруженные силы Украины остановили продвижение в глубь страны двух полков российских оккупантов.



Об этом сообщает Генштаб.

«В течение суток украинскими защитниками и защитницами было частично уничтожено и остановлено продвижение вглубь территории Украины подразделений из состава 437-го учебного полка и 26-го танкового полка вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.

Видео дня

Потери оккупантов уточняются.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.