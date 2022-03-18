Украинские военные остановили продвижение двух российских полков — Генштаб

18 марта, 08:04
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ВСУ остановили продвижение двух российских полков в Украине (Фото:Генштаб)

ВСУ остановили продвижение двух российских полков в Украине (Фото:Генштаб)

Вооруженные силы Украины остановили продвижение в глубь страны двух полков российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб.

«В течение суток украинскими защитниками и защитницами было частично уничтожено и остановлено продвижение вглубь территории Украины подразделений из состава 437-го учебного полка и 26-го танкового полка вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.

Видео дня

Потери оккупантов уточняются.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Война России против Украины

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