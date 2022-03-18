Украинские военные остановили продвижение двух российских полков — Генштаб
ВСУ остановили продвижение двух российских полков в Украине (Фото:Генштаб)
Вооруженные силы Украины остановили продвижение в глубь страны двух полков российских оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб.
«В течение суток украинскими защитниками и защитницами было частично уничтожено и остановлено продвижение вглубь территории Украины подразделений из состава 437-го учебного полка и 26-го танкового полка вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.
Потери оккупантов уточняются.
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