Военные оркестры сыграли в аэропортах Украины в честь “киборгов”

В субботу, 21 января, военные оркестры выступили в честь “киборгов” - защитников Донецкого аэропорта - в киевском Борисполе, а также в аэропортах Днепра, Запорожья, Ивано-Франковска, Львова, Винницы, Харькова, Чернигова, сообщает Министерство обороны Украины.

В новом терминале Одесского аэропорта пассажиры встретили апплодисментами выступление оркестра Военно-морских сил и части №3012 Нацгвардии сообщает Радио Свобода.

Бои за Донецкий аэропорт продолжались 242 дня. Украинские военные покинули ДАП 21 января 2015 года. По тем событиям снят художественный фильм Киборги, который собрал почти 20 млн гривен за первые три недели проката.