05 ноября 2018, понедельник

Военные ООС провели учения с применением ударной авиации

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Авиация уничтожала условные наземные цели
Скриншот с видео

Авиация уничтожала условные наземные цели

Военные Операции объединенных сил провели учения по проверке готовности дежурных сил авиации и противовоздушной обороны.

По данным штаба, была проведена тренировка дежурных боевых расчетов и расчетов зенитно-ракетных войск по выявлению, распознаванию, сопровождению и условному уничтожению воздушных целей.

Экипажи штурмовой авиации тренировались условно уничтожать наземные цели.

Учения проводились в разное время суток.

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