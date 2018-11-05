Военные ООС провели учения с применением ударной авиации

Военные Операции объединенных сил провели учения по проверке готовности дежурных сил авиации и противовоздушной обороны.
По данным штаба, была проведена тренировка дежурных боевых расчетов и расчетов зенитно-ракетных войск по выявлению, распознаванию, сопровождению и условному уничтожению воздушных целей.
Экипажи штурмовой авиации тренировались условно уничтожать наземные цели.
Учения проводились в разное время суток.
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