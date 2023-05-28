Бойцы ВМС с артиллерийского катера уничтожили Шахед над Киевским морем во время ночной атаки 28 мая, 16:14 Россияне ночью осуществили самую массовую атаку шахедами по Украине (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

Во время массовой атаки Шахедами по Украине в ночь на воскресенье, 28 мая, один из вражеских беспилотников был сбит над Киевским водохранилищем, расположенным на севере от столицы.

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

«Во время ракетной опасности, один из артиллерийских катеров речной флотилии ВМС, в акватории Киевского водохранилища обнаружил БПЛА. Решительными и уверенными действиями личного состава артиллерийского катера Шахед-136 был уничтожен», — говорится в сообщении.

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В ночь на воскресенье, 28 мая, РФ осуществила одну из самых массированных атак по Украине, запустив десятки дронов-камикадзе Шахед. Очередную ночную атаку враг направил главным образом на Киев и Киевскую область. Воздушная тревога в столице длилась более пяти часов.

Воздушные силы ВСУ уничтожили 52 из 54 Шахедов, которые запустили россияне по Украине. Из них более 40 над Киевом. Для отражения атаки на столицу применяли и авиацию.

В то же время в результате атаки в Киеве повреждения получили жилые и нежилые здания и более шести автомобилей. Погиб 41-летний мужчина, еще два человека ранены.