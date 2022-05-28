Украинские военные ликвидировали российского подполковника, командира десантно-штурмового батальона 28 мая, 18:30 Цей матеріал також доступний українською Подполковник РФ Александр Досягаев (Фото:Стратком ВСУ via Facebook)

ВСУ ликвидировали подполковника РФ Александра Досягаева, который был командиром десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка.

Война России против Украины — главные события 28 мая

Об этом сообщает Стратком ВСУ в Facebook.

Отмечено, что Досягаев стал лучшим в номинации Крылатая пехота на фестивале Армия России-2021.

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