Украинские военные ликвидировали российского подполковника, командира десантно-штурмового батальона

28 мая, 18:30
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Подполковник РФ Александр Досягаев (Фото:Стратком ВСУ via Facebook)

Подполковник РФ Александр Досягаев (Фото:Стратком ВСУ via Facebook)

ВСУ ликвидировали подполковника РФ Александра Досягаева, который был командиром десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка.

Война России против Украины — главные события 28 мая

Об этом сообщает Стратком ВСУ в Facebook.

Отмечено, что Досягаев стал лучшим в номинации Крылатая пехота на фестивале Армия России-2021.

Видео дня
https://www.facebook.com/AFUStratCom/posts/381956297306357
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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российские военные Подполковник Война России против Украины

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