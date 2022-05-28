Украинские военные ликвидировали российского подполковника, командира десантно-штурмового батальона
Подполковник РФ Александр Досягаев (Фото:Стратком ВСУ via Facebook)
ВСУ ликвидировали подполковника РФ Александра Досягаева, который был командиром десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка.
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Об этом сообщает Стратком ВСУ в Facebook.
Отмечено, что Досягаев стал лучшим в номинации Крылатая пехота на фестивале Армия России-2021.
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