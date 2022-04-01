Военные показали видео уничтожения российской военной техники из засады в Черниговской области 1 апреля, 15:03 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уничтожили российскую технику в Черниговской области (Фото:Кадр видео Оперативное командование Север)

Украинские военные показали, как из засады уничтожают колонну российской военной техники в Черниговской области.



Война России против Украины — главные события 1 апреля



Соответствующее видео обнародовали на странице Оперативного командования Север.

«Черниговщина — край партизанской славы. Силы сопротивления Сиверщины работают на победу», — говорится в сообщении.



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