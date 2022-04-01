Военные показали видео уничтожения российской военной техники из засады в Черниговской области
Украинские военные уничтожили российскую технику в Черниговской области (Фото:Кадр видео Оперативное командование Север)
Украинские военные показали, как из засады уничтожают колонну российской военной техники в Черниговской области.
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Соответствующее видео обнародовали на странице Оперативного командования Север.
«Черниговщина — край партизанской славы. Силы сопротивления Сиверщины работают на победу», — говорится в сообщении.
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