Военные показали видео уничтожения российской военной техники из засады в Черниговской области

1 апреля, 15:03
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Украинские военные уничтожили российскую технику в Черниговской области (Фото:Кадр видео Оперативное командование Север)

Украинские военные уничтожили российскую технику в Черниговской области (Фото:Кадр видео Оперативное командование Север)

Украинские военные показали, как из засады уничтожают колонну российской военной техники в Черниговской области.

Война России против Украины — главные события 1 апреля

Соответствующее видео обнародовали на странице Оперативного командования Север.

«Черниговщина — край партизанской славы. Силы сопротивления Сиверщины работают на победу», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/kommander.nord/videos/292488479736810/
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Черниговская область Война России против Украины

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