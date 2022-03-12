«Разогнала как тараканов»: артиллерия 128-й бригады ВСУ нанесла удар по бронетехнике ВС РФ — видео 12 марта, 10:38 Цей матеріал також доступний українською В результате атаки были уничтожены две БМП и танк (Фото:Коллаж НВ)

Артиллеристы 128-й отдельной горно-пехотной бригады из Закарпатской области нанесла удар по бронетехнике российских оккупантов.

Соответствующее видео, снятое с помощью дрона, было опубликовано на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook в субботу, 11 марта.

«Есть прямые попадания в танк и две БМП. Какое-то время подбитая и окутанная дымом техника еще двигается, потом останавливается, экипаж спасается бегством. Другие бронированные машины и танки разбегаются от огня нашей артиллерии как тараканы», — отметили украинские военные.

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