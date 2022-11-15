Как украинские военные готовятся к возможному наступлению из Беларуси: видео Минобороны

15 ноября, 13:27
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Украинские военные готовятся к отражению возможного вторжения из Беларуси (Фото:Минобороны)

Украинские военные готовятся к отражению возможного вторжения из Беларуси (Фото:Минобороны)

Появилось видео подготовки украинских военных к возможному повторном вторжению оккупантов с территории Беларуси.

Ролик опубликован на странице Министерства обороны в Facebook.

«Огневое поражение противника начнется, как только враг пересечет государственную границу», — говорится в описании к видео.

Видео дня

https://www.facebook.com/watch/?v=541788641131261
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В ведомстве отметили, что для защиты и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные силы и средства.

«Автомагистрали, леса, населенные пункты станут для российских оккупантов настоящим адом», — подчеркнули в Минобороны.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал стену, которую Украина строит на границе с Беларусью. По его данным, работы ведутся на Волыни, в Ровенской и Житомирской областях. Он отметил, что уже обустроено около 3 км границы.

В Генштабе сообщали, что на фоне угрозы повторного наступления с территории Беларуси Украина уже нарастила свою группировку на северном направлении.

В украинском Генштабе сообщали, что угроза возобновления наступления РФ с территории Беларуси на Украину растет. Так украинскую сторону хотят вынудить оттянуть силы для охраны северной границы.

https://www.youtube.com/watch?v=JTQl6l5NunE
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Минобороны Украины Беларусь Вторжение Наступление Война России против Украины

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