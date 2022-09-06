Ситуация на фронте. Военные доложили Зеленскому об успехах в уничтожении российских ракетных складов, баз и штабов 6 сентября, 18:07 Украинские военнослужащие (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

В среду, 6 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Военные доложили главе государства об успехах в уничтожении российских ракетных складов, баз и штабов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время заседания Зеленскому рассказали об оперативной ситуации вдоль всей линии фронта. В частности, силы обороны добились успеха в уничтожении ракетных составов, баз, штабов и логистических маршрутов российских оккупантов. На определенных направлениях проводится активная контрбатарейная борьба для подавления сил противника, говорится в сообщении.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что на сегодняшний день благодаря героическим действиям украинских защитников потери живой силы оккупантов достигли более 50 тысяч человек. Отправляя солдат воевать на Украину, российское военно-политическое командование несет полную ответственность за уничтожение граждан РФ, добавил Залужный.

На заседании присутствовали: главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр инфраструктуры Александр Кубраков, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и, заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, а также командующие оперативными направлениями.

4 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что в районе Херсона оккупанты РФ начали бунтовать и написали отказ от участия в боевых действиях против Украины.

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