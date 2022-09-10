Военные доложили Зеленскому об активных действиях по деоккупации украинских территорий 10 сентября, 19:33 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

В субботу, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает Офис президента.



«Участники заседания заслушали доклады командующих войск оперативных групп по активным действиям сил обороны по деоккупации украинских территорий. По результатам были приняты соответствующие решения, в частности, по обеспечению безопасности в освобожденных населенных пунктах», — говорится в сообщении.



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Отмечено, что особое внимание было уделено итогам завершившейся накануне пятой встречи Ukraine Defense Contact Group в формате Рамштайн.



«Учитывая ситуацию на фронте, приобретает актуальность обеспечение сотрудничества с партнерами Украины в средней и долгосрочной перспективе», — отметили в ОП.



Кроме того, участники заседания также рассмотрели ситуацию с материально-техническим обеспечением украинской армии и определили неотложные потребности сил обороны Украины.

Во встрече приняли участие секретарь СНБО, министр обороны и его заместитель, главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба, командующий Нацгвардией, главы МВД и Мининфраструктуры и замглавы Офиса президента.



Также к ним по видеосвязи присоединились глава ГУР, командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующие войсками Оперативных командований Юг и Запад.



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