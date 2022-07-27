«Не слишком амбициозно». Эксперт оценил, удастся ли не затягивать военные действия до начала зимы 27 июля, 13:23 Эксклюзив НВ Работа 93-й ОМБр Холодный Яр (Фото:Павел Велицкий / Медиа-группа Объектив)

Военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио НВ оценил, насколько реалистично звучит призыв президента Владимира Зеленского США передать Украине как можно больше оружия, чтобы не затягивать военные действия до начала зимы.

«Мне не кажется это слишком амбициозным. Нам всем хочется, чтобы это закончилось как можно скорее и желательно — к началу зимы. Поэтому те задачи, которые ставятся, можно приветствовать. Под эти задачи и планируется поставка вооружения, боеприпасов. Я думаю, что этим и продиктованы эти заявления. Главное, чтобы это было реально и в пределах досягаемости», — отметил Попович.

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Институт изучения войны сообщает, что Россия преследует цель захватить еще больше территорий Украины перед проведением так называемых «референдумов» и аннексией. В фейковой республике «ДНР» заявляли о намерениях захватить всю Донецкую область до конца августа.

Главный редактор издания Остров Сергей Гармаш убежден, что через месяц россияне не смогут полностью захватить Донецкую область, но намерены провести «референдум» на территории четырех областей. Также он отметил, что у России есть три решающие даты, к которым в этом году будут пытаться получить «победы»: 11 сентября — так называемый единый день голосования в РФ, 7 октября — 70-летие российского диктатора Владимира Путина и 30 декабря — 100-летие со дня основания Советского Союза.

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