Генштаб о мобилизации в РФ: военные части оккупированного Крыма приведены в полную боевую готовность 2 октября, 07:25 Генштаб сообщил о ходе мобилизации в РФ (Фото:Сибирь.Реалии)

На фоне мобилизации в РФ с 30 сентября военные части во временно оккупированном Крыму приведены в боевую готовность «полная». Проводятся мероприятия по рассредоточению подразделений.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на воскресенье, 2 октября.

Известно о формировании на территории полуострова мотострелковой дивизии за счет отмобилизованного мужского населения автономной республики Крым, Краснодарского края и Адыгеи.

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Отмечено прибытие в пункт постоянной дислокации 810-й отдельной бригады морской пехоты, базирующейся в Севастополе около двух тысяч мобилизованных.

В городе Буденновск Ставропольского края в 205 отдельную мотострелковую бригаду 49 общевойсковой армии Южного военного округа за мобилизацией прибыло около пяти тысяч человек.

Известно, что в пункте постоянной дислокации части находится около трех тысяч, остальные — в палаточном городке на полигоне Николо-Александровский. С указанным личным составом начались занятия по боевой подготовке.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать миллион россиян на войну против Украины.

