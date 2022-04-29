Три танка уничтожены, БМП повреждена: артиллеристы и бойцы ССО атаковали вражескую колонну — видео 29 апреля, 15:21 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные атаковали колонну бронетехники оккупантов (Фото:Кадр видео Минобороны)

Украинские военные атаковали колонну бронетехники российских оккупантов. В результате были уничтожены три танка, еще одна БМП повреждена.



Война России против Украины — главные события 29 апреля

Соответствующее видео обнародовало Министерство обороны.

«За кадрами этого видео — мастерская и сложная работа группы ССО ВС Украины. Ведь именно в тот момент, когда спецназовцы корректировали огонь украинских артиллеристов — сами они находились под обстрелом рашистов», — говорится в подписи к ролику.

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