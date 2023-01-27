Нужна для безопасности пилотов. В Украине начали разрабатывать аэродромную сеть — Игнат 27 января, 16:34 Юрий Игнат (Фото:Скриншот Ukrinform TV/Youtube)

Воздушные силы ВСУ, Минобороны, Мининфраструктуры и другие ведомства работают над разработкой аэродромной сети в Украине.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат во время брифинга, передает Укринформ.



По его словам, необходимо готовить аэродромную инфраструктуру для того, чтобы пилоты могли садиться безопасно на взлетно-посадочные полосы. Работа над этим вопросом продолжается в разных регионах Украины.

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"Пусть это будет сделано в таких боевых условиях, не так, как это в мирное время делается, но это поможет нам выполнять задачи", - сказал Игнат.

Он добавил, что в дальнейшем военные аэродромы могут стать местами совместного базирования – такая практика уже есть в мире.