Сбрасывали с дрона воду и еду: украинские десантники взяли в плен российского офицера — видео

9 июля, 10:58
Российский офицер сдался в плен ВСУ после того, как получил ранение (Фото: Скриншот видео / ДШВ ВСУ / Telegram)

Военные 77 отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады взяли в плен офицера армии страны-агрессора России, сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ в среду, 9 июля.

Российский оккупант получил ранения в результате сброса взрывчатки с украинского дрона. После этого он показал украинским военным, что готов сдаться.

ДШВ опубликовали видео, на котором видно, как российского офицера выводили с поля боя с помощью БпЛА. Также Силы обороны сбрасывали ему с дрона воду и еду.

Пленному оказали необходимую медицинскую помощь, сообщили военные.

5 июля в ГУР сообщили, что военные Легиона Свобода России взяли в плен на Запорожском направлении уроженца Нигерии, который воевал в составе 503-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины (ДШВ ВСУ) Пленные Плен Военнопленные Война России против Украины

Поделиться:

