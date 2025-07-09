Российский офицер сдался в плен ВСУ после того, как получил ранение (Фото: Скриншот видео / ДШВ ВСУ / Telegram)

Российский оккупант получил ранения в результате сброса взрывчатки с украинского дрона. После этого он показал украинским военным, что готов сдаться.

ДШВ опубликовали видео, на котором видно, как российского офицера выводили с поля боя с помощью БпЛА. Также Силы обороны сбрасывали ему с дрона воду и еду.

Реклама

Пленному оказали необходимую медицинскую помощь, сообщили военные.

5 июля в ГУР сообщили, что военные Легиона Свобода России взяли в плен на Запорожском направлении уроженца Нигерии, который воевал в составе 503-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ.