Без ротации и под обстрелами. Двое украинских военных 165 дней непрерывно удерживали позиции на линии фронта

Военнослужащие Сил ТрО, которые 165 дней непрерывно удерживали позиции на передовой (Фото: 138 отдельный батальон Сил территориальной обороны ВСУ / Telegram)

Военнослужащие Сил территориальной обороны Александр Тишаев и Александр Аликсеенко 165 дней непрерывно удерживали позиции на передовой , их наградили государственными наградами. Об этом сообщили в 138-м отдельном батальоне Сил ТрО.

Бойцы непрерывно держали оборону на линии соприкосновения, проводили разведку, наблюдали за врагом, укрепляли позиции и устанавливали инженерные заграждения. Все это время подразделение находилось под постоянными атаками дронов и артиллерийскими обстрелами российских войск.

Несмотря на истощение и опасность, военные продолжали выполнять боевые задачи и не теряли контроль над определенными рубежами, сказано в сообщении.

За выносливость и стойкость Александра Тишаева и Александра Аликсеенко наградили знаками отличия президента Украины и Министерства обороны. После длительного пребывания на передовой оба защитника сейчас проходят лечение.