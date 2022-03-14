Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады разбили колонну бронетехники РФ — видео с дрона

14 марта, 10:15
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Украинские военные уничтожили танки, БМП и грузовики снабжения (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные уничтожили танки, БМП и грузовики снабжения (Фото:Коллаж НВ)

Военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили очередную колонну российской бронетехники.

Видео с последствиями удара по оккупантам опубликовали в соцсетях в понедельник, 14 марта.

На нем видны разбросанные вдоль дороги остатки сожженной техники ВС РФ, среди которой танки, БМП и грузовики снабжения.

Где именно была уничтожена российская военная колонна, не уточняется.

https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1503250986273488898
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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российская военная техника Война России против Украины

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