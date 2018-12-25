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Военную технику привлекли для вызволения машин, застрявших на заснеженных дорогах Полтавской области

Вчера, 23:32
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Цей матеріал також доступний українською

Кадр из видео, размещенное Сергеем Князевым на Facebook

Снегоуборочная техника не справляется с очисткой дорог

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил о том, что для вызволения транспорта, который застрял на дорогах Полтавской области, была привлечена военная техника.

"На границе Черкасской и Полтавской областей в снежных сугробах увязло около 200 машин. Ситуация осложняется тем, что, с другой стороны грузовик перекрыл движение транспорта и снегоуборочная техника не имеет возможности подойти. Из ближайшей военной части направили БТР для освобождения дороги. Работаем", - заявил Князев.

 

Напомним, из-за снегопада на дорогах Полтавской области ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта.

Также в Кременчуге 26 декабря отменили занятия во всех школах.

 

Теги:   Снегопад Снег Полтавская область

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