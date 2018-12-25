Военную технику привлекли для вызволения машин, застрявших на заснеженных дорогах Полтавской области Вчера, 23:32 1289 Цей матеріал також доступний українською Кадр из видео, размещенное Сергеем Князевым на Facebook Снегоуборочная техника не справляется с очисткой дорог

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил о том, что для вызволения транспорта, который застрял на дорогах Полтавской области, была привлечена военная техника.

"На границе Черкасской и Полтавской областей в снежных сугробах увязло около 200 машин. Ситуация осложняется тем, что, с другой стороны грузовик перекрыл движение транспорта и снегоуборочная техника не имеет возможности подойти. Из ближайшей военной части направили БТР для освобождения дороги. Работаем", - заявил Князев.

Напомним, из-за снегопада на дорогах Полтавской области ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта.

Также в Кременчуге 26 декабря отменили занятия во всех школах.