Военнослужащий РФ жалуется товарищу, что после обстрела их «кинули как собак» — перехват 17 сентября, 10:30 Российские оккупанты (Фото:Chingis Kondarov/Reuters)

Российский оккупант в разговоре с товарищем просит забрать солдат с позиции после обстрела со стороны украинских защитников.

Об этом свидетельствует перехват, обнародованный ГУР.

«Как будешь с комбатом говорить, скажи, что у нас здесь нет офицеров, никого нет. Нас кинули, нас 10 человек, и мы без техники, вообще без ничего. Если забирать, то это надо БТР за нами выслать. Нас здесь кинули, как собак», – рассказал захватчик.

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Также российский солдат рассказал, как днем ранее его подразделение подверглось 15 точным ударам со стороны ВСУ. «Прилетами» уничтожило здание, в котором жили оккупанты.



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