Военнослужащие, которые все отрицают. Что известно о подозреваемых в покушении на Устименко

25 сентября прокуратура Одессы заявила о задержании подозреваемых в покушении на убийство активиста Автомайдана и члена Совета общественного контроля НАБУ Виталия Устименко, которое произошло 5 июня. На Устименко двое мужчин напали с ножом на улице и ранили в бедро, а также разбили голову. Сам активист говорил, что нападавшие "пытались попасть ножом по почкам".

НВ рассказывает, что известно о задержанных.

Задержали в разных областях

О задержании подозреваемых в нападении на Устименко прокуратура заявила более чем через три месяца после самого нападения и всего через три дня после покушения на еще одного активиста - Олега Михайлика, которого ранили из пистолета в область сердца поздно ночью 22 сентября.

Комментарий Виталия Устименко сразу после нападения

Прокурор Одесской области Олег Жученко заявил, что задержания подозреваемых в нападении на Устименко никак не связаны с нападением на Михайлика, заверив, что "это не более чем совпадение".

По его словам, подозреваемых задержали в разных областях.

"Один задержан в Донецкой области, а второй - в Днепропетровской области. В ближайшее время их доставят в Одессу", - сообщил Жученко.

В то же время, Думская со ссылкой на источник в прокуратуре сообщала, что обоих подозреваемых задержали в Кривом Роге.

Военнослужащие из 54-й отдельной механизированной бригады

Во время заседания Киевского районного суда Одессы, избиравшего подозреваемым в нападении на Устименко меру пресечения, они не признали свою вину. Подозреваемые заявили, что являются действующими военнослужащими 54-й отдельной механизированной бригады и в Одессе раньше никогда не были. Один из них, Станислав Р. сообщил также, что является жителем Кривого Рога.

Радио Свобода и Думская со ссылками соответственно на пресс-службу и командование 54-й отдельной механизированной бригады сообщили, что человек с такими же фамилией, именем и отчеством действительно проходил в этой бригаде службу, но давно числится в списке "самовольно оставивших часть".

По данным одесского издания, на службу в ВСУ он поступил в 2010 году - сначала в Военно-воздушные силы, а затем в Военно-морские силы. Служил в Крыму, затем передислоцировался в Одессу. Некоторое время даже командовал отделением в роте охраны штаба ВМСУ.

Затем, 14 января 2015 года, Приморский районный суд Одессы признал Станислава Р. виновным в хищении трех пистолетов системы Макарова (ст. 410 УК Украины), но от наказания освободил с трехлетним испытательным сроком.

По данным Радио Свобода на тот момент Станислав Р. был младшим сержантом роты охраны военной части А3519.

Предположительное членство подозреваемых в Азове и Нацкорпусе

Источник Думской в прокуратуре сообщил, что оба подозреваемых служили в полку Азов, а затем стали членами Нацкорпуса.

"Их фамилии Р. и Г.. Оба ранее служили в полку Азов. После демобилизации их зачислили в ряды Национального корпуса", - заявил собеседник издания.

Думская также сообщала, что Станислав Р. стал членом полка Азов после приговора за хищение пистолетов. По данным издания, он был сначала бойцом, а затем - инструктором и взял себе позывной Кидур. Издание опубликовало фото из материала Доброполья online, на котром человек, похожий на подозреваемого, проводит инструктаж по пользованию оружием.

Радио Свобода нашла публикацию о бойце с позывным Кидур у Украинской правды.

"Кидур служит с 2010 года. Начинал с истребительной авиации, в 2012-м пошел на контракт в Военно-морские силы. В 2014-м, с началом российской оккупации Крыма, охранял штаб командования в Севастополе. Оттуда вышел в Одессу, где прослужил еще год. Далее - инструктор и солдат в Азове. С августа 2016-го – в 54-й бригаде", - говорится в публикации.

В то же время, LIGA.net сообщила, что в Азове им заявили, что бойцов с позывным Кидур у них не было.

"Сейчас мы никак не можем подтвердить, что эти лица были у нас в подразделении. Позывной, который указан в СМИ, у нас таких позывных не было", - цитирует издание пресс-секретаря Азова по имени Марьяна (фамилия не указана - ред.).

Фото одного из подозреваемых в нападении на Устименко

Издание также сообщило полную фамилию Станислава Р. - Руденко. Отмечается, что представитель Азова сказала, что у них служил боец по фамилии Руденко, но имя его не Станислав.

В пресс-службе Нацкорпуса заявили LIGA.net, что Руденко никогда не имел никакого отношения к их движению.

Возможный мотив и мера пресечения

Источник Думской в прокуратуре сообщил изданию возможный мотив покушения на Устименко.

"Мотивы преступления выясняет следствие. Пока все говорит о том, что заказ они получили от лидера одесской псевдопатриотической организации (не Корпуса), которому мешал Устименко. А он, этот лидер, в свою очередь тесно связан с воротилами строительного бизнеса", - заявил источник.

Стоит отметить, что Устименко - один из наиболее активных и постоянных участников акций против незаконной застройки центра Одессы. Незадолго до нападения он вошел в состав общественного совета Национального антикоррупционного бюро, который расследовал обвинения в хищении средств, выдвинутые против одесского мэра Геннадия Труханова.

Думская сообщила, что Станислава Р. суд арестовал на 53 дня. На портале Судова влада України сообщается, что подозреваемый арестован без права внесения залога, но отмечается, что решение суда еще не вступило в силу.

По данным Радио Свобода, меру пресечения второму подозреваемому тоже должны избрать 26 сентября.

НВ