В правительстве Венгрии не знали об освобождении украинских военнопленных из России — СМИ 15 июня, 21:58 Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен (Фото:Викимедиа)

Освобождение одиннадцати украинских военнопленных и их перевозки в Венгрию может быть результатом инициативы вице-премьер-министра Жолта Шемьена, о которой не было сообщено другим членам правительства.

Об этом венгерской службе Радио Свобода сообщили четыре источника, среди которых правительственные, дипломатические и независимые субъекты, которые имеют российско-украинские контакты.

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По версии всех источников, освобождение военнопленных из России было результатом индивидуальных усилий Жолта Шемьена и его личных связей с Русской православной церковью.

По данным СМИ, одиннадцать военнослужащих попали в плен возле города Купянск на северо-востоке Украины, где весной происходили жестокие бои. Все одиннадцать человек имеют венгерские имена, но не все они считают себя венграми.

Способ, которым украинские военнослужащие попали из России в Венгрию, остается неизвестным. Согласно источникам Радио Свобода, предполагается, что вице-премьер Шемьен лично организовал их проезд через Шенгенскую зону по своей инициативе. Пока неизвестно, где именно находятся эти военнослужащие.

По полученной информации от четырех информаторов, ни министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто, ни Гергей Гуляш, министр, возглавляющий канцелярию премьер-министра, не были осведомлены об этой операции.



По полученной информации, ответственные члены венгерского правительства сильно возмущены по нескольким причинам. Они выражают обеспокоенность тем, что независимо от низкого уровня венгерско-украинских отношений, в таком деликатном вопросе, вероятно, должен был бы состояться обмен информацией между Будапештом и Киевом. Если бы это не была частная акция.

Один из источников сообщает, что после того, как всем стало очевидно, что венгерским правительством можно манипулировать из России на уровне вице-премьер-министра, Будапешт решил выбрать стратегию молчания, надеясь, что об этом быстро забудут.

9 июня Жолт Шемьен подтвердил информацию о передаче Русской православной церковью одиннадцати украинских военнопленных. Сообщалось, что именно он координировал этот процесс как вице-премьер-министр по церковным вопросам.

В свою очередь министерство иностранных дел Украины просит безотлагательно обеспечить доступ консула к украинским военнопленным.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что не знает о судьбе украинских пленных в Венгрии.