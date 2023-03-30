Российского оккупанта приговорили к 12 года тюрьмы за издевательства над гражданскими во время попытки эвакуации в Киевской области 30 марта, 11:43 Военный РФ издевался над гражданскими, когда они пытались эвакуироваться (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

Российского военного приговорили заочно к 12 годам тюрьмы, он издевался над гражданскими в Киевской области во время попытки их эвакуации.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, российский оккупант признан виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры доказали, что в начале марта 2022 года во время оккупации войсками РФ населенных пунктов вблизи Киева он совершал противоправные действия в отношении гражданского населения.

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Случай произошел в районе села Бузовая Киево-Святошинского района.

Оккупант остановил авто с гражданскими, которые двигались в составе эвакуационной колонны. При этом он был пьян и угрожал огнестрельным оружием.

Военный РФ приказал супругам выйти из автомобиля и заставил мужчину снять одежду выше пояса. Унижая его человеческое достоинство, оккупант ударил потерпевшего прикладом по голове и хотел выстрелить в него, однако не сделал этого по независящим от него причинам.

После побега российских оккупантов из Киевской области в конце марта 2022 года мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

В сентябре полиция Киевской области сообщила, что в Буче после освобождения города от российских оккупантов обнаружили 422 тела убитых мирных жителей. Всего в Киевской области обнаружили более 1,3 тысяч убитых гражданских.