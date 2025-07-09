В Сумской области осудили военного, который похитил БТР и самовольно покинул воинскую часть

Сумской районный суд вынес приговор военнослужащему, который в начале 2025 года самовольно оставил место службы , похитив бронетранспортер и автомат. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы.

Об этом в среду, 9 июля, сообщили в Государственном бюро расследований.

По данным следствия, военный занимал должность водителя специальной техники. В январе он, под предлогом заправки, выехал из части на бронетранспортере, прихватив автоматическое оружие, и поехал домой в Полтавскую область.

По данным следствия, после того, как военный проехал несколько сотен километров на бронетранспортере по дорогам общего пользования, он оставил технику на обочине вблизи одного из сел и пошел отдыхать в лесополосу.

Впоследствии его задержали правоохранители, а похищенный БТР и автоматическое оружие вернули в воинскую часть.

Фото: ДБР

Суд признал мужчину виновным в дезертирстве и незаконном завладении военной техникой во время военного положения (ч. 4 ст. 408 и ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины) и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы.