В Сумской области осудили военного, который похитил БТР и самовольно покинул воинскую часть

9 июля, 19:46
Поделиться:
На Сумщине военный украл БТР, сообщили правоохранители (Фото: Государственное бюро расследований)

На Сумщине военный украл БТР, сообщили правоохранители (Фото: Государственное бюро расследований)

Сумской районный суд вынес приговор военнослужащему, который в начале 2025 года самовольно оставил место службы, похитив бронетранспортер и автомат. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы.

Об этом в среду, 9 июля, сообщили в Государственном бюро расследований.

По данным следствия, военный занимал должность водителя специальной техники. В январе он, под предлогом заправки, выехал из части на бронетранспортере, прихватив автоматическое оружие, и поехал домой в Полтавскую область.

Реклама

Читайте также:
СЗЧ: когда это административное нарушение, а когда — уголовное преступление

По данным следствия, после того, как военный проехал несколько сотен километров на бронетранспортере по дорогам общего пользования, он оставил технику на обочине вблизи одного из сел и пошел отдыхать в лесополосу.

Впоследствии его задержали правоохранители, а похищенный БТР и автоматическое оружие вернули в воинскую часть.

ДБР
Фото: ДБР

Суд признал мужчину виновным в дезертирстве и незаконном завладении военной техникой во время военного положения (ч. 4 ст. 408 и ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины) и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Государственное бюро расследований (ГБР) БТР СЗЧ Военнослужащий

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies