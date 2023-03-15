У нас даже качественных командиров наказывают за плохие новости — Бутусов 15 марта, 17:03 Украинские военные стреляют из танка возле Бахмута, 7 марта 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Radio NV рассказал, что проблемы с руководством в Вооруженных силах Украины связаны с большим количеством лжи в докладах военных, которая, в свою очередь, связана с тем, что в Украине даже качественных боевых командиров наказывают за плохие новости.



«У нас не хотят никогда сообщать (это такая старая привычка) плохие новости. За плохие новости у нас даже качественных боевых командиров наказывают», — заявил Бутусов в интервью Radio NV.

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Он привел пример отстранения от должности командира 93-й механизированной бригады.

«В районе Бахмута прекрасно себя проявила 93-я механизированная бригада: и в Бахмуте, и в начале войны. Они воевали не просто героически, а мастерски. И долгое время держали свои позиции. К сожалению, командира бригады отстранили от должности — человека, которому нужно было давать звание Героя Украины. Почему? Потому что у нас командир, сообщающий плохие новости, что противник продвигается, что остановить его тяжело по объективным причинам, может стать неудобным. Его снимают. Точно так же и такого, который, например, потерял позицию и некомпетентен. Разницы в этом нет. Из-за этой лжи на многих уровнях, но, прежде всего, на высших уровнях, у нас нет объективного анализа», — пояснил журналист.

Бутусов подчеркнул, что объективную обстановку боятся сообщать даже высшие руководители.

«Все ошибаются. Если мы хотим делать выводы, люди должны иметь смелость честно признать. Такую смелость мы, к сожалению, от нашего командного состава не видим», — сказал он.

По словам Бутусова, главная проблема ВСУ сейчас – организация и управление.

«У нас большая проблема, что, к сожалению, есть большой разрыв между применением войск и принятием управленческих решений в штабах, рисующих черточки на картах. Это очевидно для тех, кто находится прямо в зоне боевых действий. … Основная проблема у нас сейчас – это проблема управления большими массами наземных войск. Эти проблемы большие у нашего врага, это позволяет нам их бить, но эти проблемы есть и у нас», — отметил главный редактор Цензор.НЕТ.

Он обратил внимание на то, что в Украине отсутствует такое понятие НАТО как послеоперационный обзор или анализ своих действий.

«У нас не делают правдивые выводы из той обстановки, из тех событий, которые происходят. И цена этого очень тяжелая — то, что мы не можем разгромить противника, нас выбивают из стратегически важного Бахмута, мы теряем многие жизни людей, которые терять не имеем права», — подчеркнул Бутусов.