Подлая тактика. Березовец рассказал, как россияне под Бахмутом имитируют сдачу в плен

8 марта, 16:45
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Украинцы под Бахмутом разгадывают коварные намерения врага, утверждает Березовец (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Украинцы под Бахмутом разгадывают коварные намерения врага, утверждает Березовец (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Россияне охотно сдаются в плен под Бахмутом, однако время от времени они подло минируют бронетехнику и направляют ее на украинские позиции под белым флагом. Об этом Radio NV рассказал офицер ВСУ, боец бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец.

По его данным, впервые эту тактику россияне применили в прошлом году под Лиманом.

https://www.youtube.com/watch?v=zCB5WlhmKNs

«Они берут старую бронетехнику, как правило БТР-56А, то есть морально давно устаревшую, начиняют ее максимально взрывчаткой, минами — чем угодно, выставляют курс, закрепляют рычаги управления и направляют на украинские позиции под белым флагом. Это ужасное оружие. Теперь мы уже это знаем. Они пытаются подъехать максимально близко к посадкам, где находятся подразделения Вооруженных Сил Украины, и там уже ее подорвать», — сообщил Березовец.

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Такие действия врага уже не являются сюрпризом для Сил обороны, подчеркнул он.

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«Уже наши бойцы знают, что нужно уничтожать. Но это еще раз показывает, что наш враг вообще не соблюдает никаких правил ведения войны», — отметил офицер.

По его словам, в целом у россиян, как наемников Вагнера, так и бойцов регулярных частей, есть мотивация сдаваться в плен, и по возможности они делают это. Другое дело, что в условиях боя и при наличии в армии РФ заградительных отрядов это непросто.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что украинское военное руководство едино в решении продолжать оборону Бахмута. Если российским оккупантам удастся захватить город, это откроет путь для захвата ключевых городов на востоке Украины, сказал он.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военное преступление Тарас Березовец Бахмут Война России против Украины сдача в плене

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