Подлая тактика. Березовец рассказал, как россияне под Бахмутом имитируют сдачу в плен 8 марта, 16:45 Украинцы под Бахмутом разгадывают коварные намерения врага, утверждает Березовец (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Россияне охотно сдаются в плен под Бахмутом, однако время от времени они подло минируют бронетехнику и направляют ее на украинские позиции под белым флагом. Об этом Radio NV рассказал офицер ВСУ, боец бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец.



По его данным, впервые эту тактику россияне применили в прошлом году под Лиманом.

«Они берут старую бронетехнику, как правило БТР-56А, то есть морально давно устаревшую, начиняют ее максимально взрывчаткой, минами — чем угодно, выставляют курс, закрепляют рычаги управления и направляют на украинские позиции под белым флагом. Это ужасное оружие. Теперь мы уже это знаем. Они пытаются подъехать максимально близко к посадкам, где находятся подразделения Вооруженных Сил Украины, и там уже ее подорвать», — сообщил Березовец.

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Такие действия врага уже не являются сюрпризом для Сил обороны, подчеркнул он.

«Уже наши бойцы знают, что нужно уничтожать. Но это еще раз показывает, что наш враг вообще не соблюдает никаких правил ведения войны», — отметил офицер.

По его словам, в целом у россиян, как наемников Вагнера, так и бойцов регулярных частей, есть мотивация сдаваться в плен, и по возможности они делают это. Другое дело, что в условиях боя и при наличии в армии РФ заградительных отрядов это непросто.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что украинское военное руководство едино в решении продолжать оборону Бахмута. Если российским оккупантам удастся захватить город, это откроет путь для захвата ключевых городов на востоке Украины, сказал он.