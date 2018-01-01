Военное положение: все корабли и катера Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность Сегодня, 15:50 140 Цей матеріал також доступний українською Практически весь плавсостав находится в море (Иллюстративное фото)

Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал рассказал, что все корабли и катера ведомства приведены в полную боевую готовность.

В эфире телеканала UATV он отметил, что практически весь плавсостав находится сегодня в море, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Он также рассказал, что с 1 декабря введен в штат управления Морской охраны. Ранее морские пограничные отряды входили в состав сухопутных региональных управлений.

"Чтобы объединить усилия, мы создали морское региональное управление", - сказал глава ведомства.

Он добавил, что украинские пограничники осуществляют сопровождение судов в акватории Азовского моря, предупреждают рыбаков и капитанов других судов, которые проходят Керченский пролив, о том, что к ним могут быть применены определенные режимные меры со стороны РФ.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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