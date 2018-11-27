Военное положение: в Украине усилят охрану вокзалов и аэропортов, железную дорогу переводят на особый режим работы

В Украине возьмут под усиленную охрану объекты инфраструктуры из-за введения военного положения в десяти областях страны.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Я даю отдельное поручение усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры. Также мы вводим особый режим работы железнодорожного транспорта", - уточнил он.

По словам министра, особый режим предусматривает обеспечение пропускной способности железнодорожной сети и подвижного состава для нужд обороны по основным направлениям, определенным генштабом ВСУ.

"Также приоритетность при назначении поездов будет определяться необходимостью осуществления перевозок в условиях военного периода, по решениям военного командования", - добавил Омелян.

Он также рассказал, что министерство планирует ввести активное участие сотрудников сферы транспорта в территориальной обороне по швейцарскому образцу.

"У каждого наготове должен быть "тревожный рюкзак" с трехдневным запасом всего необходимого и четкое понимание его действий в случае атаки врага", - резюмировал министр.

Ранее сообщалось, что предприятия Укроборонпрома переходят на особый режим работы из-за военного положения в ряде областей.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в приграничных с РФ областях.

Депутаты приняли обновленный документ с предложениями президента Петра Порошенко о сокращении срока действия военного положения до 30 суток и ограничении территории. В частности, согласно решению, военное положение вводится в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей: в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях и внутренних водах Азовского моря.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать