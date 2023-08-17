Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине

17 августа, 10:39
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Украинский военный возле Бахмута, 13 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Украинский военный возле Бахмута, 13 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток.

Об этом говорится в карточках законопроектов № 9532 и № 9533 на сайте Верховной Рады.

Так, в четверг, 17 августа, президент продлил действие военного положения до 15 ноября. Это уже в восьмой раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Военное положение в Украине объявили после начала полномасштабного вторжения России. Тогда же была объявлена общая мобилизация.

Во время общей мобилизации призвать на военную службу могут всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для получения отсрочки или исключения из военного учета.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Мобилизация Военное положение Владимир Зеленский Война России против Украины

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