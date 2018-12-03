03 декабря 2018, понедельник

Военное положение: в Украине начались сборы резервистов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Резервистов первой очереди собрали на 20 суток
Фото: Минобороны

Резервистов первой очереди собрали на 20 суток

В понедельник, 3 декабря, в учебных центрах Вооруженных сил Украины начались сборы резервистов первой очереди.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, сборы проводят для повышения уровня готовности войск в случае открытой агрессии.

Сборы с военнослужащими оперативного резерва первой очереди боевых частей продлятся до 20 суток.

Предусматривается проведение бригадных тактических учений на полигонах в Херсонской и Запорожской областях продолжительностью до десяти суток.

Отмечается, что все маневры планируют завершить до Католического Рождества.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в Украине не будут проводить мобилизацию из-за введения военного положения, однако проведут мероприятия с участием резервистов.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины. 

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона. 

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными. 

Смотрите также 

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Смотрите также 

 

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Читайте в свежем номере
журнала Новое Время

  • Люди НВ: 18 украинцев, которые движут страну вперед
  • Главные риски и достижения в госбюджете-2019
  • Украина идет на рекордный урожай в своей истории

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове