Военное положение: в Украине начались сборы резервистов

В понедельник, 3 декабря, в учебных центрах Вооруженных сил Украины начались сборы резервистов первой очереди.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны, сборы проводят для повышения уровня готовности войск в случае открытой агрессии.
Сборы с военнослужащими оперативного резерва первой очереди боевых частей продлятся до 20 суток.
Предусматривается проведение бригадных тактических учений на полигонах в Херсонской и Запорожской областях продолжительностью до десяти суток.
Отмечается, что все маневры планируют завершить до Католического Рождества.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в Украине не будут проводить мобилизацию из-за введения военного положения, однако проведут мероприятия с участием резервистов.
Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.
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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
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