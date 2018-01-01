Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Ирина Геращенко
Беззаботной Европы больше нет
Андрей Смирнов
Человек в одеяле идет в президенты
Петр Олещук
Отрыв Зеленского, или Уроки недалекого прошлого
Мелинда Хэринг
Новые политики уже есть. Но что это меняет?

Военное положение: в Сумской области увеличится количество блокпостов

Сегодня, 19:38
102
Цей матеріал також доступний українською

На территории Сумской области действует военное положение

Фото: пресс-служба ГПСУ

В Сумской области постепенно растет количество блокпостов, сообщил заместитель председателя Сумской ОГА Иван Боршош, передает Укринформ.

На территории области ранее установили еще три блокпоста, и теперь их в регионе в целом насчитывается 37. Из них - 25 стационарных и 12 - мобильных, где в круглосуточном режиме несут службу сотрудники полиции и военнослужащие.

Чиновник отметил, что руководству на местах дали поручение обеспечить условия для надлежащего и бесперебойного функционирования блокпостов.

В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек

“Они должны быть теплыми и комфортными, оборудованы камерами видеонаблюдения, ведь это прежде всего безопасность как работников полиции и военных, так и осуществления соответствующего контроля по соблюдению конституционных прав граждан", - сказал Боршош.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в Винницкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской. Военное положение также действует во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.

Реконструкция событий в Керченском проливе

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

 

Теги:   Блокпост Сумы Военное положение

Спецтема   Военное положение в Украине

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Сегодня, 14:23

article_img
"Он уже победил": Премию Сахарова за Олега Сенцова получила в Страсбурге его сестра

ТОП-3 мнений

Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Пора протрезветь и спуститься на землю
3223
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Будущее наступает. Что на самом деле происходит во Франции
2638
Андрей Илларионов - фото
Андрей Илларионов
Петля Азовского моря. Как Кремль использует Керченский мост
2520
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
7347
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мир все более безумен
5308
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
5207
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28988
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25114
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20662

Читайте также

Украина

Сегодня, 11:17

article_img
Мир и Украина в 2019 году. Что изменится уже завтра
Кино

Сегодня, 04:46

article_img
Умер сценарист популярного сериала Баффи-истребительница вампиров
Страны

Сегодня, 02:43

article_img
Порноактрису Сторми Дэниелс обязали выплатить $293 тысячи Трампу

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться