Военное положение: в Сумской области увеличится количество блокпостов Сегодня, 19:38 102 Цей матеріал також доступний українською На территории Сумской области действует военное положение Фото: пресс-служба ГПСУ

В Сумской области постепенно растет количество блокпостов, сообщил заместитель председателя Сумской ОГА Иван Боршош, передает Укринформ.

На территории области ранее установили еще три блокпоста, и теперь их в регионе в целом насчитывается 37. Из них - 25 стационарных и 12 - мобильных, где в круглосуточном режиме несут службу сотрудники полиции и военнослужащие.

Чиновник отметил, что руководству на местах дали поручение обеспечить условия для надлежащего и бесперебойного функционирования блокпостов.

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“Они должны быть теплыми и комфортными, оборудованы камерами видеонаблюдения, ведь это прежде всего безопасность как работников полиции и военных, так и осуществления соответствующего контроля по соблюдению конституционных прав граждан", - сказал Боршош.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в Винницкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской. Военное положение также действует во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.

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