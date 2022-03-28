У пьяных водителей в Полтавской области с начала военного положения изъяли уже 79 машин — полиция

28 марта, 16:47
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Конфискованные транспортные средства будут переданы подразделениям теробороны (Фото:Нацполиция)

Конфискованные транспортные средства будут переданы подразделениям теробороны (Фото:Нацполиция)

В Полтавской области с начала военного положения у водителей, уличенных в пьяном вождении, конфисковали уже 79 транспортных средств.

Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили начальник облуправления Нацполиции Евгений Рогачев.

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По его словам, на данное время решается вопрос о передаче изъятых машин для нужд Сил территориальной обороны, соответствующие админматериалы уже поданы на рассмотрение судов.

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«Напомним, конфискованные за управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения транспортные средства согласно решению Совета обороны Полтавской области могут быть переданы для нужд ВСУ, правоохранительных органов и подразделений теробороны для выполнения задач по защите Родины от врага», — отметил Рогачев.

https://www.youtube.com/watch?v=N7WLQcbOYpk
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Военное положение Полтавская область Пьяный водитель Автомобили Война России против Украины Терроборона

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