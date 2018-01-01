Военное положение: в Одессе рекомендовали не продавать алкоголь военным Сегодня, 16:16 28 Цей матеріал також доступний українською Людям в форме могут отказать в продаже спиртного Фото: Министерство обороны Украины

В Одессе в связи с действием военного положения рекомендовали не продавать алкогольные напитки военным и лицам в военной форме.

Соответствующее решение принял Одесский городской голова Геннадий Труханов.

"Рекомендовать субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность на территории города Одессы, воздержаться от продажи алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе, лицам в военной форме одежды", - говорится в распоряжении от 5 декабря.

Кроме того, мэр Труханов поручил усилить охрану объектов территориальной общины, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

В состоянии полувойны. 10 фактов о первом военное положение в истории Украины

Напомним, что 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.