Военное положение: в Херсонской области увеличат количество подразделений ВСУ и установят особый режим на админгранице с Крымом

Глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев заявил, что в связи с введением военного положения на территории области значительно увеличат количество подразделений Вооруженных сил, а на админгранице с оккупированным Россией Крымом установят особый режим въезда-выезда.
Также он добавил, что объекты критической инфраструктуры, включая все порты и аэропорты, переведут на усиленный режим охраны, сообщает Громадське.
"Во-первых, очень значительно будет увеличено присутствие военных подразделений Вооруженных сил Украины на территории Херсонской области. Во-вторых, перевод в режим повышенной готовности воинских формирований и других силовых структур органов исполнительной власти и местного самоуправления. В-третьих, развертывание подразделений 124- й отдельной бригады территориальной обороны Херсонской области и проведения с ними тактических учений, сроком до 10 суток", - сказал Гордеев.
Гордеев заверил, что жителей области будут оперативно информировать об условиях военного положения в случае ухудшения ситуации.
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Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.
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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
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