Военное положение: в Генштабе ВСУ рассказали о работе с резервистами

В Украине не будут проводить мобилизацию из-за введения военного положения, однако проведут мероприятия с участием резервистов.

Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Родион Тимошенко на брифинге. пишет 112 Украина.

По его словам, к мероприятиям будет привлечен первый оперативный резерв.

"Оперативный резерв первой очереди - это люди до 40 лет, прошедшие соответствующую подготовку. Они знают, они приписаны к военным частям, знают командира воинской части и готовы к выполнению боевых задач", - рассказал Тимошенко.

Он рассказал о порядке прибытия резервистов.

"С ними будут проведены соответствующие сборы, мобилизации не будет. Они не станут военнослужащими. С ними проведут сборы по принципу "стрелочного дня" - один раз в неделю. В отдельных бригадах будет изучен вопрос, возможно, будут проведены занятия более широкого плана", - добавил он.

Представитель Генштаба ВСУ подчеркнул, что в случае прибытия на такие сборы резервисту будут выплачивать деньги.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. На данный момент в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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