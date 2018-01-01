Военное положение: посты на въездах в Одессу усилили бронетехникой – СМИ Сегодня, 11:01 98 Цей матеріал також доступний українською Посты на въездах в Одессу усилили БРДМ (иллюстративное фото) Фото: Укроборонпром

Полиция усилила охрану въездов в Одессу, в частности, на Двух столбах, КПП Дачное (трасса Одесса-Киев) и в районе бывшего завода Центролит на Николаевской дороге разместили бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ), сообщает Думская со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Кроме того, на въездах в Одессу дежурят полицейские с автоматами.

Правоохранители останавливают только подозрительные авто, стараясь не тормозить основной поток.

Отмечается, что слухи о том, что в город не пускают без паспортов, не соответствуют действительности.

По информации собеседника издания, с момента введения военного положения было зафиксировано две попытки прорыва полицейских кордонов: на сигналы об остановке не отреагировали пьяные водители. Они понесут ответственность по закону.

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Напомним, 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в Винницкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской. Военное положение также действует во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.

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