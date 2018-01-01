Военное положение: Полторак рассказал, сколько единиц техники получат ВСУ Сегодня, 08:19 74 Цей матеріал також доступний українською ВСУ смогут получить более 200 единиц техники до конца действия военного положения, рассказал Полторак Фото : mil.gov.uа

Министр обороны Степан Полторак рассказал, что украинские войска смогут получить более 200 единиц техники до конца действия военного положения.

В эфире телеканала Украины он также сказал, что благодаря мерам, предусмотренным военным положением, за две недели до войск пришло более 100 единиц техники, сообщает Укринформ.

"Благодаря мерам, предусмотренным военным положением, за две недели до войск пришло более 100 единиц техники. К концу военного положения мы планируем получить более 200 единиц техники", - отметил Полторак.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Вследствие тарана пограничного корабля РФ было повреждено буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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