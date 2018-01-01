Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Владислав Мартынов
Как блокчейн изменит наше будущее?
Ирина Геращенко
Беззаботной Европы больше не существует
Андрей Смирнов
Человек в одеяле идет в президенты
Петр Олещук
Отрыв Зеленского, или Уроки недалекого прошлого

Военное положение: Полторак рассказал, сколько единиц техники получат ВСУ

Сегодня, 08:19
74
Цей матеріал також доступний українською

ВСУ смогут получить более 200 единиц техники до конца действия военного положения, рассказал Полторак

Фото : mil.gov.uа

Министр обороны Степан Полторак рассказал, что украинские войска смогут получить более 200 единиц техники до конца действия военного положения.

В эфире телеканала Украины он также сказал, что благодаря мерам, предусмотренным военным положением, за две недели до войск пришло более 100 единиц техники, сообщает Укринформ.

"Благодаря мерам, предусмотренным военным положением, за две недели до войск пришло более 100 единиц техники. К концу военного положения мы планируем получить более 200 единиц техники", - отметил Полторак.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Вследствие тарана пограничного корабля РФ было повреждено буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.

Реконструкция событий в Керченском проливе

Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряков, захваченных Россией

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Теги:   Степан Полторак Военная техника Военное положение

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Вчера, 14:23

article_img
"Он уже победил": Премию Сахарова за Олега Сенцова получила в Страсбурге его сестра

ТОП-3 мнений

Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Пора протрезветь и спуститься на землю
4291
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Рецепт счастья от Тимошенко
3182
Тарас Березовец - фото
Тарас Березовец
Франция уже сдает. Как победить Россию онлайн
2080
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
7619
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
5590
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мир все более безумен
5324
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28990
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25118
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20668

Читайте также

Футбол

Сегодня, 04:22

article_img
Не наиграл на плей-офф. Реакция соцсетей на вылет Шахтера из Лиги чемпионов
Футбол

Сегодня, 02:38

article_img
Фонсека прокомментировал вылет Шахтера из Лиги чемпионов
Страны

Вчера, 23:50

article_img
Огни на Эйфелевой башне погасят в память о погибших в Страсбурге

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться