Военное положение: Полторак рассказал, как проходят сборы резервистов Сегодня, 11:21 77 Цей матеріал також доступний українською Продолжительность сборов зависит от подготовки резервистов, сказал Полторак

Министр обороны Степан Полторак рассказал, что с началом военного положения не объявляли о начале мобилизации, однако начаты сборы резервистов первой очереди.

По словам министра, в сборах также принимают участие военнослужащие, которые входят в подразделения территориальной обороны, сообщает РБК-Украина.

"Эта подготовка будет разноплановая - в зависимости от уровня подготовки военнослужащего, должности, которую он занимает, в какое подразделение он планирует попасть и от других факторов. Подготовка может длиться и один день для подготовленных бойцов, которые имеют опыт ведения боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил. Это может быть 10 дней, может быть две недели. Максимальный срок проведения таких собраний - 20 дней", - отметил он.

По словам Полторака, в Минобороны начали комплектование учебных центров.

"Этот резерв будет прибывать не в боевые части, хотя определенная часть того резерва будет предназначена для пополнения боевых частей. Эти ребята, которые сегодня стоят в первой очереди резерва, будут направлены в учебные центры для проведения проверки их умений и знаний и для проведения дополнительных занятий", - добавил он.

Напомним, с 3 декабря в учебных центрах ВСУ начались сборы резервистов первой очереди из-за введения военного положения. Сборы проводятся как в составе бригад - до 15 суток, - так и в составе учебных центров - до 20 суток.

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что на сборы резервистов первой очереди пришло больше желающих, чем было нужно.

По состоянию на 5 декабря оперативный резерв Вооруженных сил Украины составляет около 200 тысяч человек.

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