Военное положение почти не повлияет на жизнь мирного населения Донбасса и работу блокпостов – командующий ООС

Введение военного положения в Донецкой и Луганской областях практически не повлияет на жизнь мирного населения, порядок пересечения блокпостов останется без изменений.

Об этом сообщил командующий Операцией Объединенных сил на Донбассе Сергей Наев.

"Донецкая и Луганская области почти в таком режиме живут последние несколько лет. В штатном режиме работают и будут работать предприятия и учреждения, школы, детсады, больницы, объекты социальной сферы, КПВВ и т.д. Также остается без изменений порядок пересечения блокпостов", - говорится в обращении.

Наев подчеркнул, что большинство мер, которые будут реализованы в рамках военного положения, касаются военных частей ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны.

О любых изменениях о мерах правового режима военного положения будет извещаться дополнительно.

Наев призвал сохранять спокойствие и не распространять непроверенные данные.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. На данный момент в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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