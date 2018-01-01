Военное положение: оперативный резерв ВСУ составляет около 200 тысяч человек
По состоянию на 5 декабря оперативный резерв Вооруженных сил Украины составляет около 200 тысяч человек, из них 80% (160 тысяч) готовы прибыть в свои части в случае открытой агрессии РФ.
Об этом сообщил начальник отдела внедрения службы в резерве мобилизационного управления Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ Михаил Щербина, сообщает Укринформ.
"Сегодня оперативный резерв Украины составляет около 200 тысяч человек. По данным соцопросов, 80% этих резервистов готовы прибыть в ВСУ в свои части в случае открытой агрессии противника", - подчеркнул Щербина.
По словам представителя Генштаба, мобилизация всех военнообязанных будет проводиться только в случае открытой агрессии РФ.
Щербина отметил, что с начала первого этапа массовых сборов резервистов и военнообязанных с боевым опытом большое количество резервистов по собственной инициативе прибывает в военкоматы. В этой связи в Генштабе дано распоряжение брать на сборы сверх установленной численности, чтобы все желающие смогли пройти подготовку.
Напомним, что 3 декабря в учебных центрах ВСУ начались сборы резервистов первой очереди из-за введения военного положения. Сборы проводятся как в составе бригад - до 15 суток, - так и в составе учебных центров - до 20 суток.
Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что на сборы резервистов первой очереди пришло больше желающих, чем было нужно.
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