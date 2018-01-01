Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Андрей Смирнов
"Брат" у ворот
Владимир Спиваковский
Зачем детям Facebook
Владимир Фесенко
Что я думаю о запрете россиянам на въезд в Украину
Виктор Пинзеник
Пусть весь мир учится у нас

Военное положение: оперативный резерв ВСУ составляет около 200 тысяч человек

Сегодня, 18:12
65
Цей матеріал також доступний українською

80% резервистов готовы прибыть в ВСУ в случае нападения РФ

Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine

По состоянию на 5 декабря оперативный резерв Вооруженных сил Украины составляет около 200 тысяч человек, из них 80% (160 тысяч) готовы прибыть в свои части в случае открытой агрессии РФ.

Об этом сообщил начальник отдела внедрения службы в резерве мобилизационного управления Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ Михаил Щербина, сообщает Укринформ.

"Сегодня оперативный резерв Украины составляет около 200 тысяч человек. По данным соцопросов, 80% этих резервистов готовы прибыть в ВСУ в свои части в случае открытой агрессии противника", - подчеркнул Щербина.

По словам представителя Генштаба, мобилизация всех военнообязанных будет проводиться только в случае открытой агрессии РФ.

Щербина отметил, что с начала первого этапа массовых сборов резервистов и военнообязанных с боевым опытом большое количество резервистов по собственной инициативе прибывает в военкоматы. В этой связи в Генштабе дано распоряжение брать на сборы сверх установленной численности, чтобы все желающие смогли пройти подготовку.

Напомним, что 3 декабря в учебных центрах ВСУ начались сборы резервистов первой очереди из-за введения военного положения. Сборы проводятся как в составе бригад - до 15 суток, - так и в составе учебных центров - до 20 суток.

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что на сборы резервистов первой очереди пришло больше желающих, чем было нужно.

В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Теги:   Резервисты Резерв оперативного реагирования Генштаб ВСУ Военное положение

Спецтема   Военное положение в Украине

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Сегодня, 16:10

article_img
"Без еды и воды": Савченко объявила сухую голодовку

ТОП-3 мнений

Святослав Вакарчук - фото
Святослав Вакарчук
О настоящих переменах, псевдоморали и политической культуре
3544
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Через семь минут вы скажете все
3136
Иван Компан - фото
Иван Компан
Миллион евро каждому
2416
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20070
Тарас Березовец - фото
Тарас Березовец
Как Трамп высек Путина
13615
Олег Рыбачук - фото
Олег Рыбачук
Запаниковали. Как в Европе реагируют на военное положение Украины
9422
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28903
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25066
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20070

Читайте также

Страны

Сегодня, 14:10

article_img
Путин объяснил, почему избегает телефонного разговора с Порошенко
События

Сегодня, 06:42

article_img
Заявления Луценко вредят следствию по делу Гандзюк - адвокат семьи активистки
Геополитика

Сегодня, 06:03

article_img
В США заметили активные попытки России вмешаться в выборы в Украине