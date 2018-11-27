27 ноября 2018, вторник

Военное положение не помешает проведению Объединительного собора – Парубий

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Парубий: Украина гарантирует безопасность Объединительного собора

Парубий: Украина гарантирует безопасность Объединительного собора

Введение военного положение не помешает проведению Объединительного собора, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

"Россия пытается помешать созданию Поместной Украинской православной церкви. Введение военного положения не помешает проведению Объединительного архиерейского собора", - написал он в своем Twitter.

Парубий также призвал патриарха Варфоломея как можно скорее провести Собор в Киеве.

"Мы гарантируем безопасность этого Собора", - резюмировал спикер украинского парламента.

Парубий сделал заявление на фоне введения в Украине военного положения из-за агрессии России в Азовском море.

Ранее Вселенский патриархат сообщил, что Объединительный собор украинских православных церквей состоится в декабре 2018 года.

Точная дата будет названа в ходе заседания Синода Вселенского патриархата, который начался 27 ноября.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признание каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на Объединительном соборе.

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