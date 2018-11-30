30 ноября 2018, пятница

Военное положение: на Донбассе ограничен выезд иностранцев на оккупированные территории 

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Военное положение: на Донбассе ограничен выезд иностранцев на оккупированные территории 

Командующий Объединенных сил Сергей Наев установил особый режим пересечения линии разграничения на Донбассе для иностранцев.

 

 

Как сообщает пресс-центр ООС, в связи с введениев военного положения ограничен выезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию Украины.

Право пересечения линии разграничения имеют представители официальных наблюдательных миссий ООН, ОБСЕ и миссии Красного Креста. Решение относительно других категорий иностранцев  будет приниматься при наличии соответствующих документов о постоянном проживании на оккупированной территории или потребности пересечения линии разграничения с гуманитарной целью (похороны, тяжелая болезнь близких родственников и т.п).

"Подразделения Госпогранслужбы, действующие в составе Объединенных сил, находятся в полной боевой готовности. Все КПВВ продолжают работать в штатном режиме. В случае обострения ситуации в пределах дорожных коридоров пограничные подразделения готовы к действиям и выполнению задач по назначению согласно ранее принятых командованием решений", - говорится в сообщении.

28 ноября президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских военнослужащих, 25 ноября были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины "вторглись в территориальные воды РФ". Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.

30 ноября Украина ограничила въезд мужчин-россиян в возрасте от 16 до 60 лет.

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