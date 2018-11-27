Военное положение на 30 дней. Как в Раде голосовали за решение СНБО

Военное положение в Украине продлится 30 дней. Президент Украины Петр Порошенко 26 ноября обратился к украинцам. Об этом - в сюжете Радио НВ.

30 дней военного положения и указ о выборах в декабре

Порошенко сообщил, что решил изменить продолжительность особого режима вместо 60 дней, чтобы не было политических манипуляций в вопросе президентских выборов. Кроме того, президент пообещал уже в декабре внести указ о проведении выборов президента 31 марта следующего года.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Порошенко предложил Верховной Раде ввести военное положение с 9:00 утра 28 ноября. Он подчеркнул, что данные разведки свидетельствуют об угрозе развертывания сухопотной военной операции в Украине со стороны России. Поэтому все мероприятия в указе о военном положении будут только подкреплять обороноспособность страны. Также Петр Порошенко еще раз повторил, что военное положение не является объявлением войны и отказом от политически-дипломатического урегулирования конфликта на Донбассе.

Заседание Верховной Рады: что происходило

Вопрос введения военного положения в понедельник вечером начала рассматривать Верховная Рада. На внеочередное заседание она собралась в 16 часов, как и было заявлено. Спикер ВР Андрей Парубий зачитал фрагмент указа президента о введении военного положения. Затем депутаты вышли на перерыв для консультаций.

Фракции Радикальная партия и Батькивщина настаивали, чтобы в указе о военном положении был зафиксирован пункт о проведении президентских выборов

А народные депутаты от фракции Радикальная партия во главе с председателем Олегом Ляшко заблокировали трибуну, требовали перерыв и встречи с президентом перед рассмотрением вопроса.

Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны единогласно рекомендовал парламенту поддержать первый проект закона о введении военного положения в Украине.

Председатель комитета Сергей Пашинский отметил, что такое решение демонстрирует РФ, в какие моменты мы едины, как никогда. Кроме того, комитет проголосовал за то, чтобы обратиться в Кабмин, Нацбанк, СБУ и Государственную фискальную службу с требованием дать отчет о выполнении санкций. За это решение тоже проголосовали единогласно.

Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид отметила, что президент отказался обсуждать указ с лидерами фракций. Порошенко был в кабинете спикера и должен был выступать в парламенте, однако уехал из Рады.

Заместитель руководителя фракции Блока Петра Порошенко Сергей Березенко назвал попыткой сорвать процесс блокирования парламентского президиума со стороны Радикальной партии.

Как рассказал народный депутат от фракции БПП Сергей Каплин, на заседании президентской фракции поддержали решение о введении военного положения, хотя и не единогласно. Он отметил, что депутаты не касались вопроса формата проведения выборов.

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Народный фронт предложил ввести военное положение только на ограниченной территории. Также шла речь об изъятии пункта указа об ограничении прав и свобод граждан.

Фракции Радикальная партия и Батькивщина настаивали на том, чтобы в указе о военном положении был зафиксирован пункт о проведении президентских выборов, рассказал народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

О чем говорится в решении СНБО о введении военного положения

Совет нацбезопасности предложил ввести военное положение с 26 ноября по 25 января 2019 года.

В указе президента о введении военного положения, который утвердила Верховная Рада, говорится о том, что ряд конституционных прав и свобод гражданина могут быть ограничены.

В частности, это право на неприкосновенность жилища, тайну переписки, телефонных разговоров и корреспонденции. Могут также ограничить свободу передвижения, свободу слова, мирные собрания. Решение СНБО относительно военного положения содержит 12 пунктов. Из них одиннадцать - в открытом доступе, а двенадцатый - тайный.

Генштаб должен организовать противовоздушную оборону с целью прикрытия от ударов с воздуха

СНБО решил, что действия россиян против украинских кораблей является преступлением вооруженной агрессии, поэтому они подпадают под резолюцию Генассамблеи ООН от 1974 года. В документе говорится: нужно установить особый правовой режим для отпора вооруженной агрессии, провести консультации с государствами, которые подписали Будапештский меморандум, а также с ЕС, руководством ООН, ОБСЕ и другими партнерами.

Созвать заседание Совета безопасности ООН, постоянный совет ОБСЕ, силовым ведомствам уточнить мобилизационный план ВСУ, в частности, объемы призыва резервистов оперативного резерва первой очереди, провести с ними учебные сборы. Обозначенный и ряд задач для Генерального штаба. Он должен организовать противовоздушную оборону с целью прикрытия от ударов с воздуха. Вынести на рассмотрение СНБО привлечение других военных формирований и правоохранительных органов к мерам правового режима военного положения, которое может предусматривать частичные меры мобилизации.

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Министерство внутренних дел и СБУ должны обеспечить общественный порядок, охрану и оборону объектов критической инфраструктуры иностранных дипломатических представительств, усилить разведывательный, атитерористичний и контрдиверсионные режимы, а также информационную и кибернетическую безопасность. Пограничники должны усилить охрану границы с Россией и административной границы с АР Крым.

Введение военного положения в приграничных областях

Утром 28 ноября в десяти областях Украины сроком на месяц вводят военное положение. Речь идет об областях, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

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Военное положение будет действовать в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Винницкой областях. Под давлением парламентариев президенту Петру Порошенко пришлось отступить от своей первоначальной идеи - введение военного положения на 60 суток по всей стране. Но такому решению предшествовали напряженные консультации.

Требование проведения выборов

У депутатов Радикальной партии, Батькивщины и Самопомичи было несколько ключевых претензий. Прежде всего, сократить срок, на который вводится военное положение, с 60 до 30 дней и зафиксировать дату проведения президентских выборов.

Военное положение вводят на 30 суток в отдельных приграничных регионах страны

Также шла речь об изъятии пункта указа об ограничении прав и свобод граждан. Некоторые из этих ограничений сегодня выглядят нецелесообразно, рассказывал депутат от Народного фронта Антон Геращенко. Важно объяснить, почему только сейчас президент пошел на введение военного положения, добавлял он.

Полностью единодушной позиции не было даже в Блоке Петра Порошенко. Хотя на заседании фракции и не поднимался вопрос выборов, но во время голосования за указ президента были и те, кто воздержался.

Прямой агрессии нужно давать прямой отпор, но выборы не должны пострадать, отмечал заместитель председателя фракции БПП Алексей Гончаренко. Он добавил, что ничего страшного в незначительном переносе выборов президента в случае введения военного положения на 60 суток не видит.

Президент вернулся в Раду

Сомнения в утвержденном СНБО формате военного положения выразили даже три бывших президента Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Заявление о целесообразности введения военного положения в связи с агрессией России в Керченском проливе в Верховной Раде зачитал Леонид Кравчук. Большая часть общества считает, что подобные действия являются угрозой демократии, чем может воспользоваться враг, добавил он.

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К рассмотрению вопроса о введении военного положения парламентарии пришли уже после 19 часов вечера. Уверенности в успешном голосовании не было. Часть депутатов стояли на том, что военное положение надо вводить немедленно для защиты Украины от российской агрессии. Другие говорили о попытке сорвать избирательный процесс в стране.

Убедить депутатов удалось президенту, который вернулся в Верховную Раду. Во время своего выступления он отметил, что военное положение вводится лишь на 30 суток в отдельных регионах страны. В частности, в областях, где Россия может нанести удар. А ограничения прав граждан будет применено только в случае наземной российской военной агрессии на территории Украины.

Ограничения

Президент перед финальным голосованием отметил, что военное положение вводится на 30 суток, а ограничения прав граждан будет применено только в случае наземной российской военной агрессии на территории Украины.

За проголосовали БПП, Народный фронт, Самопомич, Радикальная партия, Батькивщина

"Я попросил предоставить право президенту, как только русский солдат пересечет границу - я не буду терять ни секунды для того, чтобы обеспечить защиту украинской земли", - добавил он, уточнив, что речь идет о возможном вторжении за пределами операции Объединенных сил и незаконно аннексированного Крыма.

"Чего ждал Путин? Путин ждал возвращения Цхинвали. Для того, чтобы мы повторили судьбу Грузии. Чтобы дали повод обеспечить пролития крови сотен тысяч украинцев. Для того, чтобы потерять поддержку всего мира. И вместо этого остаться один на один со своими проблемами", - сказал президент.

Помолчать и не материться

В ходе выступления Порошенко его перебивали депутаты Радикальной партии и Батькивщины. Порошенко попросил их помолчать и не материться. В конце речи к нему подбежал глава радикалов Олег Ляшко. Его перехватил нардеп от БПП Иван Мельничук. Радикал Сергей Рыбак пошел выяснять отношения с Сергеем Березенко, в ходе чего завязалась драка - депутаты разбили суфлер.

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Когда страсти угасли, Рада одобрила введение военного положения 276 голосами. За проголосовали БПП, Народный фронт, Самопомич, Радикальная партия, Батькивщина, почти половина группы Воля народа и внефракционных депутатов.

Согласно договоренности, дальше парламент утвердил 31 марта 2019 года днем ​​президентских выборов и обратился к международным партнерам из-за очередного акта российской агрессии.