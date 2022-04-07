В домашних условиях во время войны. 5 способов очистки воды — рекомендации Минздрава
Способы обеззараживания воды от Минздрава (Фото:Ron Lach/Рexels)
Из-за войны россии против Украины часть населения лишена доступа к чистой питьевой воде. Минздрав опубликовал рекомендации по способам обеззараживания воды.
«Из-за активных боевых действий в ряде регионов перебиты водопроводы, отсутствуют реагенты для очистки водопроводной воды, а также нет возможности завезти бутылированную питьевую воду», — говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.
Акцентируют на том, что при таких условиях люди вынуждены пользоваться потенциально опасной водой из системы централизованного водоснабжения, брать воду из колодцев, скважин, рек
Предварительная оценка воды
Перед очисткой воду следует оценить по цвету и запаху. Для этого нужно набрать половину или ⅓ объема бутылки и интенсивно ее потрясти. Если на поверхности есть пена, такая вода не пригодна для потребления. После этого нужно оценить воду по запаху. При наличии химического, бензинового, трупного или другого неприятного/подозрительного запаха воду использовать для питья. Также вода не должна быть окрашена: посмотрите на воду в белой посуде или в прозрачной посуде на белом фоне. Дальше можно приступать к ее обеззараживанию.
1. Кипячение
Это самый надежный способ обеззараживания воды в условиях выживаемости. Следует кипятить воду в течение минимум 10 минут, после чего дать ей отстояться и осторожно слить, не взболтав собравшийся на дне осадок. Чем дольше вы кипятите воду, тем больше патогенов будет уничтожено. Храните кипяченую воду в закрытой таре. По возможности отстоянную кипяченую воду следует дополнительно очистить с помощью бытового фильтра для воды.
Если нет возможности термически обеззаразить воду, это можно сделать химическими веществами.
2. Таблетки с активным хлором
Выпускаются специальные препараты, содержащие активный хлор в виде таблеток. Несколько таблеток и 30−60 минут ожидания, пока они растворятся в воде, и можете потреблять. Такие таблетки обладают антибактериальными свойствами и имеют большой срок годности. Однако следует внимательно изучить инструкцию, на какой объем воды такое средство рассчитано.
3. Йод
Если специальных таблеток с хлором нет, то можно использовать другие вещества, например спиртовой раствор йода. Используйте этот метод в крайних случаях! На литр воды достаточно 3−4 капли. Прежде чем пить, подождите полчаса-час. Такая вода будет иметь характерный вкус, но так вы избежите обезвоживания. Лицам с пораженной щитовидной железой лучше воздержаться от употребления избыточных доз йода. И снова, если есть возможность, после обеззараживания йодом следует профильтровать воду через бытовой фильтр.
4. Марганцовка
Она подойдет для очищения воды в небольших объемах. Так, для обеззараживания 1 литра требуется 1−2 грамма раствора марганцовки или несколько хрусталиков, чтобы вода стала бледно-розового цвета. Вода ярко-розового оттенка может привести к дальнейшим проблемам с кишечником. Нужно отстоять раствор пол часа, а затем аккуратно процедить ( или пропустить через бытовой фильтр), оставив осадок на дне тары.
5. Активированный уголь
Этот метод позволяет убрать неприятный запах воды, незначительные примеси и вредные вещества. На литр воды нужно 5 таблеток, которые лучше измельчить ( для увеличения активной площади). Измельченный уголь нужно завернуть в марлю или другую ткань, чтобы пыль от него не попала в чистую воду. Обеззараживание воды таким образом длится не менее 8 часов.
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