В домашних условиях во время войны. 5 способов очистки воды — рекомендации Минздрава 7 апреля, 00:51 Цей матеріал також доступний українською Способы обеззараживания воды от Минздрава (Фото:Ron Lach/Рexels)

Из-за войны россии против Украины часть населения лишена доступа к чистой питьевой воде. Минздрав опубликовал рекомендации по способам обеззараживания воды.

«Из-за активных боевых действий в ряде регионов перебиты водопроводы, отсутствуют реагенты для очистки водопроводной воды, а также нет возможности завезти бутылированную питьевую воду», — говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

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Акцентируют на том, что при таких условиях люди вынуждены пользоваться потенциально опасной водой из системы централизованного водоснабжения, брать воду из колодцев, скважин, рек и т. д. Из-за отсутствия информации и способов ее проверки на предмет пригодности для потребления и приготовления пищи, важно проводить ее очистку самостоятельно в домашних условиях.

Предварительная оценка воды

Перед очисткой воду следует оценить по цвету и запаху. Для этого нужно набрать половину или ⅓ объема бутылки и интенсивно ее потрясти. Если на поверхности есть пена, такая вода не пригодна для потребления. После этого нужно оценить воду по запаху. При наличии химического, бензинового, трупного или другого неприятного/подозрительного запаха воду использовать для питья. Также вода не должна быть окрашена: посмотрите на воду в белой посуде или в прозрачной посуде на белом фоне. Дальше можно приступать к ее обеззараживанию.

1. Кипячение

Это самый надежный способ обеззараживания воды в условиях выживаемости. Следует кипятить воду в течение минимум 10 минут, после чего дать ей отстояться и осторожно слить, не взболтав собравшийся на дне осадок. Чем дольше вы кипятите воду, тем больше патогенов будет уничтожено. Храните кипяченую воду в закрытой таре. По возможности отстоянную кипяченую воду следует дополнительно очистить с помощью бытового фильтра для воды.

Если нет возможности термически обеззаразить воду, это можно сделать химическими веществами.

2. Таблетки с активным хлором

Выпускаются специальные препараты, содержащие активный хлор в виде таблеток. Несколько таблеток и 30−60 минут ожидания, пока они растворятся в воде, и можете потреблять. Такие таблетки обладают антибактериальными свойствами и имеют большой срок годности. Однако следует внимательно изучить инструкцию, на какой объем воды такое средство рассчитано.

3. Йод

Если специальных таблеток с хлором нет, то можно использовать другие вещества, например спиртовой раствор йода. Используйте этот метод в крайних случаях! На литр воды достаточно 3−4 капли. Прежде чем пить, подождите полчаса-час. Такая вода будет иметь характерный вкус, но так вы избежите обезвоживания. Лицам с пораженной щитовидной железой лучше воздержаться от употребления избыточных доз йода. И снова, если есть возможность, после обеззараживания йодом следует профильтровать воду через бытовой фильтр.

4. Марганцовка

Она подойдет для очищения воды в небольших объемах. Так, для обеззараживания 1 литра требуется 1−2 грамма раствора марганцовки или несколько хрусталиков, чтобы вода стала бледно-розового цвета. Вода ярко-розового оттенка может привести к дальнейшим проблемам с кишечником. Нужно отстоять раствор пол часа, а затем аккуратно процедить ( или пропустить через бытовой фильтр), оставив осадок на дне тары.

5. Активированный уголь

Этот метод позволяет убрать неприятный запах воды, незначительные примеси и вредные вещества. На литр воды нужно 5 таблеток, которые лучше измельчить ( для увеличения активной площади). Измельченный уголь нужно завернуть в марлю или другую ткань, чтобы пыль от него не попала в чистую воду. Обеззараживание воды таким образом длится не менее 8 часов.

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