Во время военного положения. Как изменился порядок регистрации и обращения лекарственных средств в Украине 17 апреля, 14:39 Цей матеріал також доступний українською Правительство внесло изменения в законодательство, способствующие наполнению фармацевтического рынка (Фото:Никилев / Depositphoto)

Правительство приняло ряд изменений, которые упростят процедуры регистрации и обращения лекарственных средств на время военного положения.

Кабинет Министров Украины принял ряд изменений в процедуры государственной регистрации и перерегистрации лекарственных средств и их обращения на период действия военного положения.

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Что изменилось в законодательстве

Среди законодательных изменений — следующее:

утвержден Порядок экстренной государственной регистрации лекарственных средств, медицинских иммунобиологических препаратов, препаратов крови, поставляемых в Украину во время введения военного состояния, под обязательства. Это позволит срочно регистрировать лекарственные средства ( кроме происходящих из страны-агрессора) для обеспечения именно лечебных учреждений Украины без права продаж;

введены изменения в Порядок государственной регистрации ( перерегистрации) лекарственных средств: подавать заявления на регистрационные процедуры, материалы регистрационного досье и другие документы можно в электронном виде. Это упростит процесс регистрации, поскольку некоторые компании-заявители работают за пределами своих офисов;

продлено действие регистрационных удостоверений на лекарственные средства, в том числе подлежащих закупке по результатам закупочной процедуры через международные организации и ГП Медицинские закупки Украины за государственные средства, срок действия которых истек в период действия военного положения и в течение шести месяцев со дня прекращения или отмены военного положения. После окончания военного положения их перерегистрация будет проводиться в обычном режиме;

внесены изменения в Порядок осуществления государственного контроля качества ввозимых в Украину лекарственных средств, которые упростят процедуру выдачи выводов о качестве лекарственных средств. Также разрешено ввозить зарегистрированные лекарственные средства в иностранную упаковку для их дальнейшей продажи.

В правительстве отмечают, что принятые изменения смягчат регуляторную нагрузку на субъекты фармацевтического рынка и позволят использовать все доступные возможности для поставки и производства лекарственных средств, а также будут способствовать оперативному наполнению рынка и обеспечению необходимыми лекарственными средствами всего населения Украины и лечебно-профилактических. заведений необходимыми препаратами с сохранением их качества, эффективности и безопасности.

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