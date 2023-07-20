В Украине хотят усовершенствовать прохождение военно-врачебных комиссий: названы три приоритета

20 июля, 17:44
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Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Правительство Украины планирует усовершенствовать прохождение военно-врачебных комиссий.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам совещания с Минобороны, Минздравом, Минцифрой, Минсоцполитики, Минвосстановлением, нардепами и командованием Медицинских сил ВСУ.

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Он уточнил, что электронная очередь для прохождения военно-врачебных комиссий уже заработала. Однако ее внедрение происходит слишком медленно. Пока количество записанных удаленно начмедами частей составляет лишь 18%, заявил Шмыгаль.

Премьер дал задачу Минобороны ускорить этот процесс.

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В Минобороны проинформировали, что в ближайшее время справка об обстоятельствах травмы и отпускном билете будут переведены в электронный вид. Ожидается, что эта опция заработает в августе 2023 года.

Также Шмыгаль дал задачу Минобороны увеличить время работы территориальных центров комплектования. Они должны принимать людей ежедневно в течение всего рабочего времени. Недопустимо, когда военные стоят в очередях по нескольку часов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Война России против Украины военно-врачебная комиссия

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