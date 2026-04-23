В Минобороны напомнили, что военно-учетный документ можно сгенерировать в приложении Резерв+ (Фото: Министерство обороны Украины)

Школы обязаны проверить наличие у учеников военно-учетных документов . У большинства призывников такой документ есть в электронной форме.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины, обнародованном в четверг, 23 апреля.

В Минобороны напомнили, что электронный военно-учетный документ (е-ВОД) — в приложении Резерв+, на портале Дія или распечатанный с QR-кодом — является стандартной и единственной формой для обычного ученика-призывника.

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Требовать вместо него что-то другое школа не имеет права, акцентировали в оборонном ведомстве. И отметили, что школы запрашивают такой е-ВОД не по собственной инициативе.

«Вопрос возникает ежегодно — особенно при зачислении в старшие классы или перед вступительной кампанией. Родители получают от администрации учебного заведения запрос предоставить военно-учетный документ», — отметили в Минобороны.

В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 1487 от 30 декабря 2022 года, учебные заведения относятся к перечню организаций, обязанных вести персональный воинский учет.

«Поэтому требование предоставить ВОД — законно. Вопрос лишь в том, какую именно форму документа школа имеет право принять», — подытожили в Министерстве обороны.

Как получить е-ВОД

Согласно Закону Украины О воинской обязанности и военной службе, ежегодно с 1 января до 31 июля украинские мужчины, которым в этом году исполняется 17 лет, становятся на воинский учет призывников. Это происходит двумя способами:

электронная идентификация и уточнение персональных данных в электронном кабинете призывника;

личный поход в районный ТЦК и СП.

После постановки на учет юноша получает военно-учетный документ, который для большинства призывников формируется в электронной форме — через приложение Резерв+ или портал Дія. Бумажная форма из ТЦК обычно нужна только военнообязанным и резервистам СБУ и разведывательных органов.

В Минобороны объяснили, что если юноша не состоит на учете, у нешл не будет е-ВОД, потому что документ формируется на основании данных реестра.

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«Для обычного ученика-призывника е-ВОД — это не альтернатива бумажному документу, а основная и стандартная форма его военно-учетного документа», — пояснили в ведомстве.

е-ВОД действителен в течение года с даты формирования, в дальнейшем его нужно обновить через Резерв+, добавили в Минобороны.

Фото: mod.gov.ua

Как в школах проверяют е-ВОД

В Минобороны объяснили, что уполномоченный представитель учебного заведения считывает QR-код в приложении Резерв+, где отображаются актуальные данные призывника из реестра. Если в школе не могут считать QR-код, проверку можно пройти в районном ТЦК или предоставить распечатанный е-ВОД.