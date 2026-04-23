Корабельная кухня как маленький ресторан. Почему многодетный отец вместо спокойной жизни в Европе пошел служить в ВМС ВСУ

Отец троих детей, в прошлом известный продюсер, пиарщик и талантливый повар Максим Цивина в ноябре 2024 года решил изменить свою жизнь. Он присоединился к Военно-морским силам, став военным поваром. Не жалеет ли о том решении и позволяют ли армейские условия создавать кулинарные шедевры, Максим рассказал военному журналисту Сергею Панащуку.

Материал опубликован в рамках информационного партнерства с Украинским центром безопасности и сотрудничества.

Сергей Панащук военный журналист

Максиму Цивине 48 лет. Он служит на корабле Военно-морских сил ВСУ, несмотря на то, что у него были законные основания избежать службы.

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«Я вывез жену с детьми в Европу, а сам работал по кратковременным контрактам шеф-поваром на яхтах в Средиземном море. Но все это время мне не было комфортно», — признается Максим.

Даже возможность свободно передвигаться по Европе и проводить свободное время с семьей не приносили счастья.

«Я готовил для людей, которые могли позволить себе „лучшую жизнь“ где-то в Средиземном море. В какой-то момент это перестало иметь смысл. Два года меня не отпускала мысль, что я должен быть в другом месте», — говорит мужчина.

Путь в армию для Максима начался с объявления на одном из сайтов поиска работы. Он увидел вакансию от ВМС — кок на корабле, поговорил с женой, собрал вещи и поехал в Киев.

«Тогда подумал: вот наконец-то нормальная вакансия. Взял рекомендательное письмо, и меня направили в ТЦК и СП проходить ВЛК и оформлять бумаги. Если бы я знал тогда о рекрутинге Военно-морских сил, то обратился бы туда — и весь процесс был бы гораздо быстрее».

Оформление бумаг и отправка на базовую военную подготовку затянулись на два месяца, за это время должность, на которую он претендовал, уже была занята.

«Поэтому на корабль я попал не сразу. Сначала выполнял важные, в том числе, и боевые задачи на берегу. Затем прошел собеседование с моим нынешним командиром и все же получил должность, о которой мечтал», — рассказывает Цывина.

Корабль, на котором служит Максим, сейчас в Европе, а после победы будет укреплять безопасность на Черном море.

Перед вступлением в должность Цивина прошел месячную профессиональную подготовку как военный повар. Сейчас его корабельная кухня — это настоящий маленький ресторан.

«Я не пытаюсь готовить „высокую кухню“. Просто хочу, чтобы было немного лучше, чем стандартная армейская еда. Потому что поесть здесь — одна из немногих простых радостей. Стараюсь, чтобы было вкусно, разнообразно, питательно и интересно. Паста карбонара, лазанья, тортики на дни рождения, оссобуко из говяжьих ножек, пиццы, борщи с говядиной, с черносливом, с фасолью. В меню хватает салатов, так что кашами личный состав не мучаем», — говорит кок.

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Работы — очень много. Максим с напарником могут накормить одновременно два-три экипажа, до семидесяти человек за раз.

«Мне очень повезло с напарником. Помогаем друг другу. Это армия, и нужно уложиться минута в минуту», — рассказывает военный повар.

Свои произведения кулинарного искусства Максим любит фотографировать в доказательство того, что можно сделать из стандартного набора армейских продуктов, если есть желание.

«Ребята часто подходят и благодарят. Это придает смысл. Понимаю, что я чисто физически не выдержал бы героических ролей, а сейчас чувствую себя на своем месте», — подытоживает Цивина.

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Присоединиться к флоту можно через 3 Центр рекрутинга Военно-морских сил. Именно здесь может начаться ваш сознательный путь в армию — с разговора, оценки реальных возможностей и выбора места службы. Специалисты центра пройдут весь путь — от первого собеседования до попадания на выбранную должность в выбранном подразделении — вместе с вами.